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В Ростове пожар на улице Орской охватил площадь 2200 квадратных метров

В Ростове пожар на улице Орской охватил площадь 2200 квадратных метров
В Ростове пожар на улице Орской охватил площадь 2 200 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар начался 8 июля около 14:00 в здании № 31В. Огонь повредил склад и офис.

На месте работают 53 пожарных и 19 машин. Пострадавших нет.
Фото: соцсети
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