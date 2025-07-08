Из-за жары в поселке Ростовской области загорелась подстанция

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В Кагальницком районе Ростовской области из-за высокой температуры воздуха произошло возгорание на электроподстанции. Данные сведения подтверждены главой районной администрации Владимиром Бартеньевым.Вечером 7 июля в поселке Двуречье вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации, возгорание было спровоцировано чрезмерным нагревом оборудования. Вследствие данной аварии Калининское и Ивано-Шамшевское сельские поселения остались без электричества.К счастью, пожар был быстро ликвидирован, и обошлось без жертв. Уже к утру восьмого июля электроснабжение было восстановлено по временной схеме в полном объеме.Необходимо подчеркнуть, что летом 2024 года Ростовская область подверглась воздействию аномальной жары, что привело к веерным отключениям электроэнергии. Техника и системы, обеспечивающие жизнедеятельность, оказались не готовы к сорокаградусной жаре. С целью уменьшения давления на электросети были введены лимиты на подачу электроэнергии.