Погибли два человека: в Ростовской области произошла жуткая авария
В Ростовской области в аварии погибли два человека. ДТП произошло 8 июля на втором километре «Северного обхода».
Как уточнили в МБУ РА «УПЧС», столкнулись автомобили Волга и Ford Focus с грузовым автомобилем КамАЗ.
По фотографиям с места происшествия видно, как от удара одну из машин буквально расплющило: переднюю часть полностью вдавило в салон, боковые стороны сильно смяло. Повреждения получил и грузовой автомобиль - он перевернулся на обочину.
В ДТП погибли двое — 39-летние водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.