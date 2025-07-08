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Погибли два человека: в Ростовской области произошла жуткая авария

Погибли два человека: в Ростовской области произошла жуткая авария
В Ростовской области в аварии погибли два человека. ДТП произошло 8 июля на втором километре «Северного обхода».

Как уточнили в МБУ РА «УПЧС», столкнулись автомобили Волга и Ford Focus с грузовым автомобилем КамАЗ.

По фотографиям с места происшествия видно, как от удара одну из машин буквально расплющило: переднюю часть полностью вдавило в салон, боковые стороны сильно смяло. Повреждения получил и грузовой автомобиль - он перевернулся на обочину.

В ДТП погибли двое — 39-летние водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.
Фото: МБУ РА «УПЧС»
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