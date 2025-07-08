Погибли два человека: в Ростовской области произошла жуткая авария

Фото: МБУ РА «УПЧС»

В Ростовской области в аварии погибли два человека. ДТП произошло 8 июля на втором километре «Северного обхода».Как уточнили в МБУ РА «УПЧС», столкнулись автомобили Волга и Ford Focus с грузовым автомобилем КамАЗ.По фотографиям с места происшествия видно, как от удара одну из машин буквально расплющило: переднюю часть полностью вдавило в салон, боковые стороны сильно смяло. Повреждения получил и грузовой автомобиль - он перевернулся на обочину.В ДТП погибли двое — 39-летние водитель и пассажир автомобиля Ford Focus.