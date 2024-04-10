Фото: Ростов ру

Появились кадры последствий крупного пожара в доходном доме Эрберга в Ростове-на-Дону. Больше всего от пламени досталось второму этажу, где располагаются жилые квартиры.У ростовчан сгорели личные вещи, мебель и бытовая техника. Температура из-за огня была настолько высокой, что повыбивало несколько окон. Полы и крыша были опалены у деревянного балкона. Теперь жильцы выбрасывают во двор вещи, которые из-за пожара превратились в хлам.По словам сотрудников юридической конторы, которая расположилась на первом этаже, огонь туда не добрался.Пожар потушили примерно через два часа. Пламя ликвидировали 62 специалиста на 20 единицах спецтехники.Через пару часов после возгорания возле здания стояла пожарная машина. На место ЧП также прибыли судмедэксперты.Что стало причиной возгорания, неизвестно. Некоторые жильцы предполагают, что огонь вспыхнул из-за взрыва газа.Крупное ЧП, которое оставило десятки людей без крыши над головой, началось примерно в 11:30 в старинном здании на улице Ульяновской, 25. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. Примерно через час пламя распространилось на 350 квадратных метров.ерекинулся на кровлю. Примерно через час пламя распространилось на 350 квадратных метров.