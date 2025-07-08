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У водителей в Ростовской области могут отозвать права из-за противопоказаний медосмотра

У водителей в Ростовской области могут отозвать права из-за противопоказаний медосмотра

В Ростове-на-Дону водители могут столкнуться с отзывом водительских прав, если медицинская комиссия обнаружит противопоказания к управлению транспортным средством. Президент подписал закон 7 июля, который предоставляет ГИБДД больше прав в отношении аннулирования ранее выданных водительских удостоверений.

Начиная с 1 марта 2027 года, у ГАИ появится возможность досрочно лишать водительских прав тех, у кого в ходе внеплановой медицинской проверки будут выявлены медицинские ограничения.

С момента вступления закона в силу автолюбителей могут обязать проходить дополнительную медицинскую проверку в рамках диспансеризации или планового медосмотра. На прохождение дается три месяца, в течение которых водитель не теряет права управления автомобилем. В случае игнорирования требования о прохождении медкомиссии водительское удостоверение будет аннулировано.

Данные о медицинском заключении водителя будут передаваться в МВД России, где и будет приниматься решение об аннулировании удостоверения. Восстановление водительских прав, действие которых было приостановлено из-за проблем со здоровьем, станет возможным при наличии медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний к вождению.
Фото: Нейросеть
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