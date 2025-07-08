Сезон охоты на сурка-байбака и косулю откроют в Ростовской области с 15 июля

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С 15 июля в Ростовской области начинается период охоты на сурков-байбаков и европейских косуль, установленный распоряжением губернатора.В областном Министерстве природных ресурсов сообщили, что добыча сурка-байбака будет разрешена в течение двух с половиной месяцев, до конца сентября. Охота на европейскую косулю будет открыта только на месяц, до середины августа.Вероятно, такие сжатые сроки связаны с невысокой численностью популяций этих животных в Ростовской области. Незаконный отстрел данных видов животных будет преследоваться в соответствии с законодательством и влечет за собой серьезные штрафы.Штраф за незаконную охоту на косулю может достигать 40 тысяч рублей, а также грозит лишением права охоты на срок до двух лет и конфискацией имущества.