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Женщина погибла в жестком ДТП в Ростове

Женщина погибла в жестком ДТП в Ростове
В ночь на 8 июля в Ростове произошла смертельная авария. На улице Ростовской в селе Чалтырь 19-летний водитель, лишённый прав, ехал на автомобиле «Тойота Камри». Полицейские потребовали его остановиться, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ начали погоню. Машина двигалась по трассе Ростов — Таганрог, затем свернула на Западную хорду и направилась в город. На пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского водитель проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Митсубиси Аутлендер». В результате столкновения «Тойота» загорелась, а «Митсубиси» ударился о столб линии электропередачи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП погибла 54-летняя пассажирка «Митсубиси» и пострадал 17-летний пассажир этого автомобиля. Кроме того, пострадали водитель и два пассажира «Тойоты».
Фото: ГАИ РО
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