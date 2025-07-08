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В Ростовской области объявлен желтый уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.На юго-востоке, в некоторых северо-западных районах и в Приазовье риск пожаров особенно высок (4-й класс). Желтый уровень предупреждает о потенциально опасной погоде, когда вероятность природных пожаров увеличивается.Жителей просят быть внимательнее с огнем на природе. Не рекомендуется разводить костры, жечь камыш или сухую траву.