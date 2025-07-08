Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявлен желтый уровень пожарной опасности

В Ростовской области объявлен желтый уровень пожарной опасности
В Ростовской области объявлен желтый уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.

На юго-востоке, в некоторых северо-западных районах и в Приазовье риск пожаров особенно высок (4-й класс). Желтый уровень предупреждает о потенциально опасной погоде, когда вероятность природных пожаров увеличивается.

Жителей просят быть внимательнее с огнем на природе. Не рекомендуется разводить костры, жечь камыш или сухую траву.
Фото: МЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.