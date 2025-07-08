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На обновление коммунальных объектов Дона дополнительно выделят более 40 млн рублей

На обновление коммунальных объектов Дона дополнительно выделят более 40 млн рублей
Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил выделить из областного бюджета более 41 миллиона рублей на обновление и строительство коммунальных объектов в Азове, Морозовском и Целинском районах.

Из них более 30,5 миллиона предназначено для строительства семи разведочно-эксплуатационных скважин для улучшения водоснабжения жителей шести населенных пунктов Целинского района: сел Журавлевка и Ольшанка, хуторов Пушкина, Первомайского и Красный Юг, а также поселка Вороново.

Ремонт состоится и на двух объектах водоснабжения в хуторе Беляеве и поселке Комсомольском в Морозовском районе. На эти цели выделят почти 9,3 миллиона рублей. Уже подготовлена документация на строительство новых разведочно-эксплуатационных скважин на воду, получено положительное заключение госэкспертизы. Завершить работы планируют в августе.

- Свыше 1,5 миллиона рублей направим на ремонт газовой котельной казачьего техникума в Азове для стабильной подачи воды и обновления инфраструктуры ЖКХ. Для решения всех вопросов приложим максимум усилий. Главное, чтобы жители как можно скорее увидели результат, - рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее по решению главы региона 55 миллионов рублей было выделено шести сельским территориям региона: Шолоховскому, Матвеево-Курганскому, Милютинскому, Кашарскому, Миллеровскому и Красносулинскому районам. Средства были необходимы для решения коммунальных вопросов.
Фото: правительство Ростовской области.
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