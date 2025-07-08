На обновление коммунальных объектов Дона дополнительно выделят более 40 млн рублей

Фото: правительство Ростовской области.

Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил выделить из областного бюджета более 41 миллиона рублей на обновление и строительство коммунальных объектов в Азове, Морозовском и Целинском районах.Из них более 30,5 миллиона предназначено для строительства семи разведочно-эксплуатационных скважин для улучшения водоснабжения жителей шести населенных пунктов Целинского района: сел Журавлевка и Ольшанка, хуторов Пушкина, Первомайского и Красный Юг, а также поселка Вороново.Ремонт состоится и на двух объектах водоснабжения в хуторе Беляеве и поселке Комсомольском в Морозовском районе. На эти цели выделят почти 9,3 миллиона рублей. Уже подготовлена документация на строительство новых разведочно-эксплуатационных скважин на воду, получено положительное заключение госэкспертизы. Завершить работы планируют в августе.- Свыше 1,5 миллиона рублей направим на ремонт газовой котельной казачьего техникума в Азове для стабильной подачи воды и обновления инфраструктуры ЖКХ. Для решения всех вопросов приложим максимум усилий. Главное, чтобы жители как можно скорее увидели результат, - рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Напомним, ранее по решению главы региона 55 миллионов рублей было выделено шести сельским территориям региона: Шолоховскому, Матвеево-Курганскому, Милютинскому, Кашарскому, Миллеровскому и Красносулинскому районам. Средства были необходимы для решения коммунальных вопросов.