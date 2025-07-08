Юрий Слюсарь возмутился решением чиновников перекрыть «самую безопасную дорогу» под Ростовом

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на резонансный инцидент с трассой, которую с иронией назвали самой безопасной в окрестностях Ростова. Видео, мгновенно ставшее вирусным, запечатлело поездку автомобилиста по участку, изобилующему пешеходными переходами и искусственными препятствиями, сопровождаемую колкими комментариями.На небольшом участке дороги оказалось сконцентрировано более двадцати пешеходных зон и около десятка "лежачих полицейских", расположенных с интервалом примерно в сто метров. При этом дорожная разметка была нанесена в местности, где отсутствуют жилые дома.Автор видео саркастически предполагает, что такое обилие средств безопасности предназначено для защиты водителей от превышения скорости, поскольку, по его словам, окрестные леса переполнены пешеходами.На совещании по вопросам безопасности дорожного движения, состоявшемся 7 июля, глава региона поднял вопрос о ситуации с дорогой в Аксайском районе.- Ситуация с дорогой в Рассвете вызвала широкий общественный резонанс. Практически каждый житель области поделился со мной этим видео. Это редкий случай, когда две извечные проблемы России объединились, - отметил Юрий Слюсарь. Он также выразил желание узнать, кто разработал проект и согласовал установку такого количества пешеходных переходов.В Минстрое области пояснили, что "самая безопасная дорога" была построена в поселке Рассвет Аксайского района в 2024 году. На территории площадью 75 гектаров выделены участки для многодетных семей, где планируется возведение образовательных учреждений, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Трасса, соединяющая Рассвет с северным обходом Ростова, была построена в соответствии с утвержденным проектом, прошедшим государственную экспертизу.Однако после вирусного распространения видеоролика дорогу внезапно перекрыли бетонными блоками, несмотря на то, что она служила удобным путем в поселок для местных жителей. Глава региона раскритиковал решение чиновников о блокировке дороги.- Если проект соответствует всем нормам, зачем перекрывать дорогу на следующий день? Если все правы – Минстрой, Минтранс, проектировщики, нормативы, почему сразу не объяснить, что здесь будет поселок с 455 домами, детьми, большим количеством перекрестков и дорог, требующих соответствующего оборудования? Вместо этого просто перекрыли дорогу! Если допустили ошибку, нужно остановиться. Зачем перекрывать? – выразил недовольство Юрий Слюсарь.В Министерстве строительства сообщили, что бетонные блоки демонтированы и проезд по дороге возобновлен.