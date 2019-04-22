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При бороде и в шляпе: таганрожец Виктор Добронравов поделился сильным фото

При бороде и в шляпе: таганрожец Виктор Добронравов поделился сильным фото
Актёр из Таганрога Виктор Добронравов поделился брутальной фотографией. Темой для фотосессии он выбрал стиль прошлого века. Мужчина надел шерстяной пиджак, шляпу, жилетку и белую рубашку без воротника. Поля головного убора отбрасываю тень так, что глаз Виктора практически не видно. Из-за этого кадр получился немного суровым.

В посте он прикрепил две фотографии: цветную и монохромную. Добронравов поинтересовался у подписчиков, какой вариант им нравится больше. Здесь мнения разделились, так что вряд ли актёр получит твёрдый ответ на свой вопрос.
При бороде и в шляпе: таганрожец Виктор Добронравов поделился сильным фото
В подобной стилистике за последнее время Виктор и его отец уже выложили несколько снимков. Вместе с младшим Иваном Добронравовым они сделали несколько совместных кадров, чем очень порадовали поклонников. Фанаты восхищены тем, что отец и сыновья нашли себя на одном поприще – актёрского мастерства. Все трое сейчас играют в фильмах, сериалах и театральных постановках.
При бороде и в шляпе: таганрожец Виктор Добронравов поделился сильным фото

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