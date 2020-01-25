Прощаясь с бородой: таганрожец Виктор Добронравов показал брутальное фото



Актёр из Таганрога Виктор Добронравов редко радует подписчиков фотографиями из своей личной жизни. Артист всё чаще участвует в кинопроектах, постоянно выступает на сцене театра имени Евгения Вахтангова.



Практически все снимки, которые он публикует, сделаны его женой Александрой Торгушниковой, которая работает фотографом в том же театре. В этот раз Добронравов-младший порадовал фолловеров фотографиями в костюме-тройке и белой рубашке. Кадры получились, как говорится, «с характером»: Виктор серьёзен, а борода и немного растрёпанные волосы делают его очень брутальным.



Таганрожец опубликовал в своём посте два снимка: цветной и чёрно-белый. Он спросил у подписчиков, какое исполнение они предпочитают. Большинство фолловеров пока сошлись на том, что лучше смотрится монохромный снимок. Под кадрами актёр написал: «Прощаясь с бородой...». Судя по всему, он собирается избавляться от своего «атрибута» из-за новой роли. За три часа публикация набрала более 2 500 «лайков».



В 2019 году на экраны вышли несколько фильмов с участием Виктора Добронравова. Самым знаковым стала военная драма «Т-34», где артист исполнил одну из главных ролей. Сейчас он снимается сразу в нескольких сериалах, включая «Сваты-7», где он сыграет роль молодого Ивана Будько (актёр — Фёдор Добронравов).