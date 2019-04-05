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Таганрожец Виктор Добронравов поделился необычным фото с отцом и братом

Таганрожец Виктор Добронравов поделился необычным фото с отцом и братом
Актёр из Таганрога Виктор Добронравов выложил атмосферную фотографию с отцом и братом. Снимок получился очень мощным и по-настоящему мужским.

Для фотосессии Добронравовы надели чёрные водолазки. Все трое - с короткими бородами и одинаково зачёсанными волосами. Мужчины стоят друг за другом, при этом сыновья закрыли глаза, а их отец Фёдор спокойно смотрит в кадр. Снимок выполнен в чёрно-белой гамме, из-за чего особенно виден контраст между кожей и тёмными волосами Ивана и Виктора. И эта же обработка эффектно выделяет седые волосы и бороду Фёдора.

Виктор подписал пост очень коротко: «Моя семья...». Он является старшим сыном в семье Добронравовых. У него есть две дочурки Варвара и Василиса. У младшего сына Ивана один ребёнок — маленькая Вероника, которой ещё нет годика.

Интересно, что оба сына пошли по стопам отца, которого так любят все жители России. Оба снимаются в художественных фильмах и сериалах. Все поклонники их творчества отмечают хорошие отношения, которые поддерживаются в семье Добронравовых.

Подписчики Виктора оставляют сотни комментариев под постом. Практически все пишут, что мужчины очень похожи друг на друга и выглядят просто изумительно.

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