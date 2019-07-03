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Таганрожец Виктор Добронравов поделился фотографиями с рыбалки в Астрахани

Таганрожец Виктор Добронравов поделился фотографиями с рыбалки в Астрахани
Известный таганрогский актер Виктор Добронравов поделился фотографиями с удачной рыбалки в Астрахани. Снимки богатого улова он опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

На фото актер находится на какой-то базе отдыха. Видимо, артист сделал перерыв между съемками и работой в театре и решил отдохнуть с друзьями. Добронравов приехал на масштабную рыбалку.

Артист опубликовал серию снимков, где на фотографиях он предстает с рыбой разных видов и размеров - сазанами и щуками. К слову, щук Добронравов наловил аж 12 штук!

В комментариях к посту поклонники стали писать положительные отзывы. Многие отметили, что после таких фотографий одним захотелось на рыбалку, а другим поесть жареной рыбки.

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