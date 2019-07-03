Таганрожец Виктор Добронравов поделился фотографиями с рыбалки в Астрахани



Известный таганрогский актер Виктор Добронравов поделился фотографиями с удачной рыбалки в Астрахани. Снимки богатого улова он опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм».



На фото актер находится на какой-то базе отдыха. Видимо, артист сделал перерыв между съемками и работой в театре и решил отдохнуть с друзьями. Добронравов приехал на масштабную рыбалку.



Артист опубликовал серию снимков, где на фотографиях он предстает с рыбой разных видов и размеров - сазанами и щуками. К слову, щук Добронравов наловил аж 12 штук!



В комментариях к посту поклонники стали писать положительные отзывы. Многие отметили, что после таких фотографий одним захотелось на рыбалку, а другим поесть жареной рыбки.