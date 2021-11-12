Председателем Ростовского областного суда снова назначили Елену Золотареву

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Президент назначил нового председателя Ростовского областного суда. Соответствующий документ глава государства подписал 10 ноября.В пресс-службе облсуда сообщили, что на шестилетний срок снова была назначена Елена Золотарева. На посту руководителя она находится уже более 10 лет.Стоит отметить, что Елена Золотарева работает в Ростовском областном суде с 1989 года. До назначения она работала в прокуратуре Семикаракорского района, народным судьей Семикаракорского районного суда.Доход Золотаревой в 2020 году составил 5,1 млн рублей. Это самый высокооплачиваемый судья в донском регионе.