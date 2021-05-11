Председатель ростовского областного суда за год заработала более 5 млн рублей

За год председатель ростовского областного суда заработала более пяти миллионов рублей. Елена Золотарева отчиталась о своей прибыли за 2020 год.Согласно декларации, опубликованной на сайте суда, доход председателя в прошлом году составил 5,1 миллиона рублей. Несмотря на то, что в областном суде Елена Золотарева работает больше 30 лет, большого имущества у нее нет. В собственности у нее – квартира площадью 75 квадратных метров и гараж на 30,8 квадрата.Заместитель председателя, Геннадий Проданов, заработал за 2020 год 3,6 миллиона рублей. Он владеет половиной квартиры площадью 92 квадратных метра. Примечательно, что в судебной системе он работает больше 25 лет, и только последние четыре года - в должности зампредседателя облсуда. На портале «Судьи России» о работе Проданова есть 13 свежих отзывов, и все они негативные.