Президент назначил нового председателя арбитражного суда Ростовской области
Президент назначил нового председателя арбитражного суда Ростовской области. Соответствующий документ глава государства подписал 14 сентября.
На 6-летний срок полномочий председателем арбитражного суда Ростовской области назначен 54-летний уроженец Курской области Олег Мишаков. О назначении нового руководителя ростовского арбитража сообщили 17 сентября на официальном сайте суда.
Олег Мишаков родился в городе Железногорске. В 1997 году окончил Московский Военный университет по специальности юриспруденция. В 2006 году он стал судьей Арбитражного суда города Москвы. Спустя три года стал перешел в другой арбитражный суд Москвы, где проработал шесть лет. После этого президент назначил Мишакова судьей девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.
В 2016 году он стал заместителем председателя суда. На этой должности он работал вплоть до нового назначения.
Имеет второй квалификационный класс судьи. Мишакова наградили медалями «За отличие в воинской службе» I степени и «За отличие военной службе» II, III степени.