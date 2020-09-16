Президент назначил нового председателя арбитражного суда Ростовской области. Соответствующий документ глава государства подписал 14 сентября.На 6-летний срок полномочий председателем арбитражного суда Ростовской области назначен 54-летний уроженец Курской области Олег Мишаков. О назначении нового руководителя ростовского арбитража сообщили 17 сентября на официальном сайте суда.Олег Мишаков родился в городе Железногорске. В 1997 году окончил Московский Военный университет по специальности юриспруденция. В 2006 году он стал судьей Арбитражного суда города Москвы. Спустя три года стал перешел в другой арбитражный суд Москвы, где проработал шесть лет. После этого президент назначил Мишакова судьей девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.В 2016 году он стал заместителем председателя суда. На этой должности он работал вплоть до нового назначения.Имеет второй квалификационный класс судьи. Мишакова наградили медалями «За отличие в воинской службе» I степени и «За отличие военной службе» II, III степени.