Доход начальника Ростовской таможни за год составил более 2 млн рублей

За 2019 год начальник Ростовской таможни заработал порядка 2,5 миллиона рублей. Доходы госслужащих обнародованы на сайте Южного таможенного управления.Так, за прошлый год Алексей Гуков заработал 2,46 миллиона рублей. У него в собственности две квартиры площадью более 150 квадратных метров, два земельных участка площадью свыше 1600 квадратных метров. В пользовании у него две квартиры, в одной из которых он живет вместе с супругой. Жена Гукова за прошлый год заработала 876 тысяч рублей.Константин Герасимов - первый заместитель начальника таможни - задекларировал чуть больше двух миллионов рублей за год. Вместе с женой они имеют доли в четырех квартирах и парковочным местом. Личного транспорта и детей у супругов нет.Замначальника Елена Глущенко за год заработала более двух миллионов рублей. У нее в собственности одна квартира, еще одна квартира - в пользовании. А вот зарплата ее мужа, владельца трех квартир, “Ниссана” и гаража, оказалась почти в четыре раза меньше. У супругов в распоряжении три квартиры и земельный участок.Еще один заместитель Гукова - Антон Шелихов, заработал почти полтора миллиона рублей за 2019 год. Он владеет квартирой площадью 92 квадратных метра, в то время как у его жены нет в собственности недвижимости. При доходе в 513 рублей в год, жена таможенника ездит на “Лэнд Ровере”. В ее пользовании дом, квартира и земельный участок, у него - дом и земельный участок.Остальные два заместителя, Дмитрий Неврозов и Сергей Рудов, тоже имеют солидный доход. Их заработки превышают полтора миллиона рублей. В собственности у Невзорова “Тойота”, два земельных участка и дом площадью более 300 квадратных метров. Его жена владеет нежилым помещением и двумя квартирами, несмотря на доход около восьми тысяч рублей. Рудов пользуется тремя квартирами и владеет долей еще в одной. Его супруга владеет земельным участком и квартирой.Напомним, на должность главы Ростовской таможни Алексея Гукова назначили в начале августа 2019 года. Ранее он был начальником службы организации таможенного контроля уральского таможенного управления. Гуков служит в таможенных органах с 1996 года.