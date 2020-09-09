Доход начальника Ростовской таможни за год составил более 2 млн рублей
За 2019 год начальник Ростовской таможни заработал порядка 2,5 миллиона рублей. Доходы госслужащих обнародованы на сайте Южного таможенного управления.
Так, за прошлый год Алексей Гуков заработал 2,46 миллиона рублей. У него в собственности две квартиры площадью более 150 квадратных метров, два земельных участка площадью свыше 1600 квадратных метров. В пользовании у него две квартиры, в одной из которых он живет вместе с супругой. Жена Гукова за прошлый год заработала 876 тысяч рублей.
Константин Герасимов - первый заместитель начальника таможни - задекларировал чуть больше двух миллионов рублей за год. Вместе с женой они имеют доли в четырех квартирах и парковочным местом. Личного транспорта и детей у супругов нет.
Замначальника Елена Глущенко за год заработала более двух миллионов рублей. У нее в собственности одна квартира, еще одна квартира - в пользовании. А вот зарплата ее мужа, владельца трех квартир, “Ниссана” и гаража, оказалась почти в четыре раза меньше. У супругов в распоряжении три квартиры и земельный участок.
Еще один заместитель Гукова - Антон Шелихов, заработал почти полтора миллиона рублей за 2019 год. Он владеет квартирой площадью 92 квадратных метра, в то время как у его жены нет в собственности недвижимости. При доходе в 513 рублей в год, жена таможенника ездит на “Лэнд Ровере”. В ее пользовании дом, квартира и земельный участок, у него - дом и земельный участок.
Остальные два заместителя, Дмитрий Неврозов и Сергей Рудов, тоже имеют солидный доход. Их заработки превышают полтора миллиона рублей. В собственности у Невзорова “Тойота”, два земельных участка и дом площадью более 300 квадратных метров. Его жена владеет нежилым помещением и двумя квартирами, несмотря на доход около восьми тысяч рублей. Рудов пользуется тремя квартирами и владеет долей еще в одной. Его супруга владеет земельным участком и квартирой.
Напомним, на должность главы Ростовской таможни Алексея Гукова назначили в начале августа 2019 года. Ранее он был начальником службы организации таможенного контроля уральского таможенного управления. Гуков служит в таможенных органах с 1996 года.