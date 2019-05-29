Супруга замгубернатора Ростовской области Тихонова заработала за год 39 млн рублей



Жена заместителя губернатор Ростовской области Михаила Тихонова получила за год 39 миллионов рублей. Такая, мягко говоря, внушительная цифра указана в декларации о доходах на сайте правительства.



Сообщается, что в индивидуальной собственности женщины находятся два земельных участка в 1044 и 651 квадратный метр, а также жилой дом и гараж.



При этом доход её мужа составляет в десять раз меньше - 3 530 179 рублей. Он владеет жильём в России и Италии. В родной стране ему принадлежит квартира в 159 квадратов и гараж, в котором стоит «Мерседес Бенц».



У несовершеннолетнего ребёнка Тихоновых есть квартиры в 159 квадратов.



Коллеги замгубернатора, согласно декларации, зарабатывают примерно столько же. Доход министра финансов Лилии Федотовой за 2018 год составил 3 026 230 рублей. В её индивидуальной собственности находятся жилой дом площадью в 241 квадратный метр, а также земельный участок в 1130 квадратов. В колонке объектами пользования значится квартира в 96 квадратных метров.



Супруг Федотовой задекларировал квартиру площадью 58 квадратных метров и «Тойоту Лэнд Крузер Прадо» с прицепом. В 2018 году он получил 184 950 рублей.



Замгубернатора Василий Рудой заработал 2 520 236 рулей. В качестве индивидуальной собственности он указал земельный участок площадью более чем 8 000 квадратов, квартиру в 142 квадрата и маленькое нежилой здание площадь в 2,4 квадратных метра. В пользовании Рудого находится участок в 935 квадратов.



При этом его супруга указала в декларации доход в 157 551 рубль. Она владеет земельным участком в 880 квадратных метров и двумя домами в 273 и 111 квадратов. Также ей принадлежит квартира на 75,5 квадратных метров. На работу женщина ездит на авто «Мерседес Бенц».



Михаил Корнеев в прошлом году заработал 3 359 141 рубль. Он владеет земельным участком и недостроенным объектом в 526 и 167 квадратов соответственно.



У его жены собственности намного больше: четыре земельных участка в 3054, 429, 452 и 770 квадратных метров, две квартиры площадью 68 и 49 квадратов и два нежилых здания в 439 и 452 квадрата.



Замгубернатора Игорь Гуськов отчитался о доходе в 3 579 377 рублей. Он владеет квартирой в 96 квадратных метров и пользуется земельным участком в 800 квадратов.



У его жены есть летняя кухня площадью 30 квадратных метров и земельный участок в 800 квадратов. В 2018-м она заработала 676 543 рубля.



Виктор Гончаров указал в документе сумму 3 302 209 рублей. В индивидуальной собственности он имеет жилой дом в 320 квадратов и прицеп.



Супруга Гончарова задекларировала заработок 391 816 рублей. У неё есть пять земельных участков в 907, 21 2000, 75 000, 20 000 и 120 000 квадратов. Также указаны жилой дом в 217 квадратных метров, кухня, две квартиры и парковочное место. Женщина является владелицей «Ниссан Ноут» и «Мерседес Бенц».



В 2018 году Сергей Бондарёв получил 3 238 037 рублей. В декларацию он вынес земельный участок и дом в 2 127 и 596 квадратных метров. Для катание на воде у него есть катер, а для езды по суше - «Мерседес Бенц».



Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства РО Вадим Артёмов заработал 3 234 927 рублей. Чиновник имеет квартиру и гараж, а его жена — земельный участок, дом и две квартиры. Он ездит на «Тойоте Лэнд Крузер», она — на легковом «Сузуки».