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Супруга замгубернатора Ростовской области Тихонова заработала за год 39 млн рублей

Супруга замгубернатора Ростовской области Тихонова заработала за год 39 млн рублей
Жена заместителя губернатор Ростовской области Михаила Тихонова получила за год 39 миллионов рублей. Такая, мягко говоря, внушительная цифра указана в декларации о доходах на сайте правительства.

Сообщается, что в индивидуальной собственности женщины находятся два земельных участка в 1044 и 651 квадратный метр, а также жилой дом и гараж.

При этом доход её мужа составляет в десять раз меньше - 3 530 179 рублей. Он владеет жильём в России и Италии. В родной стране ему принадлежит квартира в 159 квадратов и гараж, в котором стоит «Мерседес Бенц».

У несовершеннолетнего ребёнка Тихоновых есть квартиры в 159 квадратов.
Супруга замгубернатора Ростовской области Тихонова заработала за год 39 млн рублей
Коллеги замгубернатора, согласно декларации, зарабатывают примерно столько же. Доход министра финансов Лилии Федотовой за 2018 год составил 3 026 230 рублей. В её индивидуальной собственности находятся жилой дом площадью в 241 квадратный метр, а также земельный участок в 1130 квадратов. В колонке объектами пользования значится квартира в 96 квадратных метров.

Супруг Федотовой задекларировал квартиру площадью 58 квадратных метров и «Тойоту Лэнд Крузер Прадо» с прицепом. В 2018 году он получил 184 950 рублей.

Замгубернатора Василий Рудой заработал 2 520 236 рулей. В качестве индивидуальной собственности он указал земельный участок площадью более чем 8 000 квадратов, квартиру в 142 квадрата и маленькое нежилой здание площадь в 2,4 квадратных метра. В пользовании Рудого находится участок в 935 квадратов.

При этом его супруга указала в декларации доход в 157 551 рубль. Она владеет земельным участком в 880 квадратных метров и двумя домами в 273 и 111 квадратов. Также ей принадлежит квартира на 75,5 квадратных метров. На работу женщина ездит на авто «Мерседес Бенц».

Михаил Корнеев в прошлом году заработал 3 359 141 рубль. Он владеет земельным участком и недостроенным объектом в 526 и 167 квадратов соответственно.

У его жены собственности намного больше: четыре земельных участка в 3054, 429, 452 и 770 квадратных метров, две квартиры площадью 68 и 49 квадратов и два нежилых здания в 439 и 452 квадрата.

Замгубернатора Игорь Гуськов отчитался о доходе в 3 579 377 рублей. Он владеет квартирой в 96 квадратных метров и пользуется земельным участком в 800 квадратов.

У его жены есть летняя кухня площадью 30 квадратных метров и земельный участок в 800 квадратов. В 2018-м она заработала 676 543 рубля.

Виктор Гончаров указал в документе сумму 3 302 209 рублей. В индивидуальной собственности он имеет жилой дом в 320 квадратов и прицеп.

Супруга Гончарова задекларировала заработок 391 816 рублей. У неё есть пять земельных участков в 907, 21 2000, 75 000, 20 000 и 120 000 квадратов. Также указаны жилой дом в 217 квадратных метров, кухня, две квартиры и парковочное место. Женщина является владелицей «Ниссан Ноут» и «Мерседес Бенц».

В 2018 году Сергей Бондарёв получил 3 238 037 рублей. В декларацию он вынес земельный участок и дом в 2 127 и 596 квадратных метров. Для катание на воде у него есть катер, а для езды по суше - «Мерседес Бенц».

Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства РО Вадим Артёмов заработал 3 234 927 рублей. Чиновник имеет квартиру и гараж, а его жена — земельный участок, дом и две квартиры. Он ездит на «Тойоте Лэнд Крузер», она — на легковом «Сузуки».

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