Предприниматель, давший взятку экс-замминистра спорта Ростовской области, пойдет под суд

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Предприниматель будет привлечен к ответственности в судебном порядке за передачу взятки экс-заместителю главы спортивного ведомства Ростовской области.Согласно данным следствия, в 2023 году Светлана Гадарова, занимавшая должность заместителя министра по вопросам физической культуры и спорта, получила в своем служебном кабинете денежные средства в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры.Эта сумма была передана в качестве вознаграждения за оказание помощи в получении государственного контракта. Помимо этого, Гадарова способствовала ускоренному оформлению необходимой документации по данному контракту, включая проведение оплаты работ без должной проверки их соответствия установленным требованиям.Как сообщили в региональной прокуратуре, в отношении 56-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, совершенную в значительном размере. Подчеркивается, что обвиняемый пошел на сотрудничество со следствием.- По ходатайству следователя судебной инстанцией для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде определенных ограничений. С целью гарантированного возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест, - сообщили представители Следственного комитета по Ростовской области.В случае признания его виновным бизнесмену может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.