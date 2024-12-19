Замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до февраля 2025 года

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В столице Дона суд продлил арест замминистру спорта Ростовской области. Светлана Гадарова проведет в СИЗО еще два месяца. Она будет находиться под стражей до 20 февраля включительно.В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, в конце прошлого года она могла получить деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации. Взамен Светлана Гадарова якобы помогла предпринимательнице выиграть тендер и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба оценили в 80 тысяч рублей.Чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.