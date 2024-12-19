Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до февраля 2025 года

Замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до февраля 2025 года
В столице Дона суд продлил арест замминистру спорта Ростовской области. Светлана Гадарова проведет в СИЗО еще два месяца. Она будет находиться под стражей до 20 февраля включительно.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, в конце прошлого года она могла получить деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации. Взамен Светлана Гадарова якобы помогла предпринимательнице выиграть тендер и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба оценили в 80 тысяч рублей.

Чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.