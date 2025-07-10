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Пожар в лесу Каменскорого района увеличился до 324 гектаров

Пожар в лесу Каменскорого района увеличился до 324 гектаров
В Каменском районе пожар стал больше. Об этом 10 июля сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

За восемь часов площадь пожара выросла с 194 до 324 гектаров. В тушении участвуют 194 пожарных на 54 машинах.

Пожарные работают уже 15 часов. Пострадавших нет.
Фото: соцсети
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