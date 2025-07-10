В Ростове задержали мать, выбросившую в мусорный бак своего младенца

фото: СУ СК по РО

В Ростове установили личность матери новорожденного ребенка. Об этом рассказали 10 июля в СУ СК по Ростовской области.Предположительно, житель микрорайона нашел труп малыша, когда выносил мусор. Он сообщил об этом в экстренные службы. Вскоре оперативникам удалось найти мать младенца. Ею оказалась 28-летняя ростовчанка. По предварительным данным, именно она выбросила своего ребенка в мусорку. По факту ЧП возбуждено дело об убийстве.Как сообщают в ведомстве, в настоящее время с матерью проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.