На свободу пытался выйти осужденный за педофилию священник из Ростовской области

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Священник из Ростовской области, которого осудили за педофилию, пытался выйти на свободу. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на собственный источник.По данным источника портала, адвокаты осужденного пытались добиться освобождения своего подзащитного. Суд в Ростове ужесточил наказание Сергею Лысенко в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После чего защита осужденного подала апелляцию в вышестоящий суд.Отметим, что четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре признал Сергея Лысенко виновным, однако снизил ему срок всего на 15 дней.Можно считать, что это формальное изменение наказания в отношении осужденного. Теперь свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима как минимум до 2036 года.Напомним, что громкая история про священника-педофила облетела всю Ростовскую область в 2021 году. Приемные дочери признались супруге батюшке, о приставаниях с его стороны. Жена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Как говорила женщина, девочки долго не признавались, потому что боялись. После того как супруга священнослужителя решилась рассказать о ситуации в семье, приемные дочки тоже написали заявления о домогательствах.После чего на Серегя Лысенко завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». Однако в ходе судебного процесса свою вину он так и не признал. В итоге суд признал священнослужителя виновным. Больше года защита пытается освободить своего подзащитного. Но пока все апелляционные инстанции на стороне матери и потерпевших девочек.