Пожар на площади 15 гектаров в Белокалитвинском районе потушили

В лесу Белокалитвинского района спасатели снова тушили пожар. Локализовать огонь пытались в течение семи часов. Информация о происшествии поступила в службы в три часа дня 3 июля. В лес сразу выехали спасатели. Остановили пожар уже ближе к ночи в 22 часа.По сообщению МЧС по Ростовской области, в ходе ЧП выгорело 15 гектаров леса. Обстоятельства происшествия выясняются. Специалистам еще предстоит оценить масштабы нанесенного лесничеству ущерба.Напомним, 1 июля в том же районе пожар уже воникал. Тогда огонь распространился на площади 17 гектаров. Целые сутки в тушении участвовали 75 спасателей и 21 единица техники. Спасти ситуацию удалось благодаря вертолету Ми-8.