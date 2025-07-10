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В Ростове после гибели подростка на крыше поезда возбудили уголовное дело. ЧП случилось 7 июля рядом со станцией Первомайской.По предварительным данным, 15-летний юноша забрался на крышу вагона-цементовоза. Там его ударило током от контактной сети, и он скончался на месте.По информации Западного МСУТ СК России, возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к смерти человека по неосторожности.