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В Ростове после гибели подростка на крыше поезда возбудили уголовное дело

В Ростове после гибели подростка на крыше поезда возбудили уголовное дело
В Ростове после гибели подростка на крыше поезда возбудили уголовное дело. ЧП случилось 7 июля рядом со станцией Первомайской.

По предварительным данным, 15-летний юноша забрался на крышу вагона-цементовоза. Там его ударило током от контактной сети, и он скончался на месте.

По информации Западного МСУТ СК России, возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к смерти человека по неосторожности.
Фото: Donday
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