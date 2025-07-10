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В Новошахтинске из-за прорыва на водоводе без коммуникации остались десять поселков

В Новошахтинске из-за прорыва на водоводе без коммуникации остались десять поселков

В Новошахтинске зафиксирована нештатная ситуация на водопроводной сети, что повлекло за собой отключение водоснабжения в десяти населенных пунктах. Об этом сообщила глава Министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

По причине прорыва основного водовода на территории очистных сооружений «Водострой» была приостановлена деятельность насосных станций под названиями «Полевая» и «Западная». Как следствие, временно прекращена подача воды в поселки Западный, Центр, Радио, Несветайский, Горького, Бугултай, Самбек, Красный, Старая Соколовка и ЖБК.

Возобновление подачи воды в дома жителей ожидается после окончания восстановительных работ на поврежденном отрезке водопровода.
Фото: Donday
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