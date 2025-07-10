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В Ростове пропала 39-летняя женщина

В Ростове пропала 39-летняя женщина
В Ростове пропала 39-летняя женщина. Елена Кобякова исчезла 22 июня, и с тех пор о ней ничего не известно.

В тот день она покинула дом и не вернулась. Елена перестала выходить на связь, и её близкие забили тревогу. Они обратились в полицию и начали искать помощь у волонтёров.

Рост Елены — 162 см, она нормального телосложения. У неё тёмно-каштановые волосы и карие глаза.

Елена была одета в светло-коричневый свитер, синюю юбку с белым цветком и белые кроссовки.

Если у вас есть информация о её местонахождении, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
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