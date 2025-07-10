Ландшафтные пожары в Ростовской области засняли спутники из космоса

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В Ростовской области 9 июля было зафиксировано около 30 возгораний, преимущественно ландшафтных. Институт «Аэрокосмос», специализирующийся на аэрокосмическом мониторинге, опубликовал спутниковые фотографии, демонстрирующие последствия лесных пожаров.Крупнейший лесной пожар разгорелся в Каменском лесничестве. Дым от пожара окутал близлежащие поселения, видимые на расстоянии десятков километров. К полудню 10 июля огонь распространился более чем на 400 гектаров. В борьбе с огнем задействованы 293 пожарных и 91 единица техники.Спутниковые снимки показывают масштаб ущерба, нанесенного лесному массиву. На изображениях видна контрастная картина: зеленые участки леса соседствуют с выгоревшими темно-коричневыми зонами. При увеличении снимка можно различить обгоревшие останки деревьев.Еще один крупный ландшафтный пожар возник в Азовском районе. Жители поселка Красный Сад около полудня заметили густой столб дыма. По информации областного управления МЧС, пожар на площади 3 000 квадратных метров был ликвидирован через восемь часов.Помимо лесов, горели также полигоны твердых коммунальных отходов. В районе города Шахты и в Аксайском районе произошло возгорание на полигонах ТКО. В поселке Ковалевка Аксайского района огонь охватил 25 квадратных метров, а в поселке Красина в Шахтах – 250 квадратных метров. Вечером 9 июля министр ЖКХ сообщила о ликвидации открытого горения на полигонах, однако продолжаются работы по пересыпке инертным грунтом для предотвращения повторного возгорания.