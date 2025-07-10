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В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» один человек погиб и один получил травмы

В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» один человек погиб и один получил травмы

В Ростовской области в результате дорожно-транспортного происшествия, где автомобиль опрокинулся, один человек погиб, а другой получил ранения. Эта печальная авария произошла в Красносулинском районе в ночь на 10 июля.

По предварительной информации, 29-летний водитель, двигаясь на высокой скорости по трассе, соединяющей микрорайон Лихой с трассой М-4 "Дон", не смог справиться с управлением из-за значительного превышения скорости. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

К сожалению, 28-летний пассажир автомобиля "Гранта" скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Водитель транспортного средства с различными травмами был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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