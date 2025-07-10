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За смертельное ДТП в Ростовской области перед судом предстанет 23-летний водитель

За смертельное ДТП в Ростовской области перед судом предстанет 23-летний водитель

В Ростовской области молодому человеку, которому исполнилось 23 года, предстоит предстать перед судом в связи с трагическим ДТП, повлекшим смерть человека. Событие произошло в ночь на 19 апреля в поселке Новомирском, находящемся в Азовском районе.

Согласно данным, полученным в ходе следствия, установлено, что 23-летний водитель находился за рулем автомобиля «Лада Приора», будучи в нетрезвом состоянии. Во время движения задним ходом он совершил наезд на 20-летнего молодого человека, который шел по дороге. К сожалению, полученные повреждения оказались смертельными, и пешеход погиб непосредственно на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к гибели человека и было совершено лицом в состоянии алкогольного опьянения. За данное преступление ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.
Фото: Donday
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