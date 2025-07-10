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В Ростовской области большинство пожаров происходит на юго-западе региона

В Ростовской области большинство пожаров происходит на юго-западе региона
В Ростовской области большинство пожаров происходит на юго-западе региона. Об этом сообщили специалисты «Аэрокосмоса» 10 июля.

По данным спутника, на Дону одновременно вспыхнуло не менее 12 пожаров, некоторые видны из космоса. Большинство пожаров начались вечером 9 июля.

Горят территории пяти районов: Каменского, Белокалитвинского, Азовского, Неклиновского и Орловского.

Причиной пожаров стала жаркая погода. Температура воздуха поднялась до +42 градусов, и даже небольшая искра могла вызвать крупный пожар. МЧС сообщает, что пострадавших нет. За последние двое суток огонь уничтожил только один частный дом в станице Старочеркасской.

Спасатели предупреждают, что пожарная обстановка в регионе остается напряженной.
Фото: Дондей
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