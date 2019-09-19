Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Потепления в Ростове пока не ожидается

Потепления в Ростове пока не ожидается
Фото: avatars.mds.yandex.net
Ближайшая неделя в Ростове будет пасмурной и прохладной. Кроме того, в течение недели ожидаются осадки.

Днём в понедельник воздух прогреется до +16 градусов. К вечеру температура опустится до +10 градусов, и пойдёт дождь. Во вторник ожидается до +15. Погода будет облачной, с прояснениями.

Среда станет самым тёплым и погожим днём недели. В Ростове потеплеет до +17 градусов, день будет ясным и солнечным. Но уже в четверг погода снова испортится. В пятницу прогнозируют небольшой дождь.

По ночам температура будет опускаться до +8…+12 градусов.

На выходных погода также не порадует ростовчан. В субботу и воскресенье ожидаются понижение температуры и небольшие дожди.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.