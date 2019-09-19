Потепления в Ростове пока не ожидается



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Ближайшая неделя в Ростове будет пасмурной и прохладной. Кроме того, в течение недели ожидаются осадки.



Днём в понедельник воздух прогреется до +16 градусов. К вечеру температура опустится до +10 градусов, и пойдёт дождь. Во вторник ожидается до +15. Погода будет облачной, с прояснениями.



Среда станет самым тёплым и погожим днём недели. В Ростове потеплеет до +17 градусов, день будет ясным и солнечным. Но уже в четверг погода снова испортится. В пятницу прогнозируют небольшой дождь.



По ночам температура будет опускаться до +8…+12 градусов.



На выходных погода также не порадует ростовчан. В субботу и воскресенье ожидаются понижение температуры и небольшие дожди.