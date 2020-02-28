В Ростове к середине недели потеплеет до +20 градусов



Фото: mosaica.ru

Первая неделя марта выдастся в Ростове тёплой и солнечной. Осадков в ближайшие дни не ожидается.



В понедельник, 2 марта, в донской столице ожидается 11 градусов тепла. День будет ясным и солнечным.



Во вторник погода будет облачной, с прояснениями, а воздух прогреется до +15. Самым тёплым днём недели станет среда. Столбики термометров 4 марта поднимутся до +20 градусов. В четверг прогнозируется до 19 градусов тепла, но день будет пасмурным.



Уже в пятницу температура упадёт до +15 градусов, а погода будет всё такой же пасмурной.



Ночью на наступившей неделе температура будет опускаться до +6…+8 градусов. Дни будут стоять практически безветренные.

С утра в субботу прогнозируют небольшой дождь.