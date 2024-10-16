Фото: Правительство РО

Пострадавшим от ландшафтного пожара в Пролетарске выделили 2,5 миллиона рублей. Деньги направят из резервного фонда правительства Ростовской области.Происшествие, которое потрясло весь город, случилось 23 августа. Около 20:00 в переулке Колпакова вспыхнул камыш. Сильный ветер понес пламя к жилым кварталам. Огонь перебросился на девять частных домов, в которых проживали 21 человек.После ЧП их признали пострадавшими. Пожар уничтожил имущество первой необходимости у 15 жителей. В списке потерянного оказалась бытовая техника, мебель и т. д. Этим людям переведут по 150 тысяч рублей.Единовременную материальную помощь получат 17 человек. Им выплатят по 15 тысяч рублей. Оставшиеся погорельцы эти деньги уже получили.