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Пострадавшим от ландшафтного пожара в Пролетарске выделили 2,5 миллиона рублей

Пострадавшим от ландшафтного пожара в Пролетарске выделили 2,5 миллиона рублей
Пострадавшим от ландшафтного пожара в Пролетарске выделили 2,5 миллиона рублей. Деньги направят из резервного фонда правительства Ростовской области.

Происшествие, которое потрясло весь город, случилось 23 августа. Около 20:00 в переулке Колпакова вспыхнул камыш. Сильный ветер понес пламя к жилым кварталам. Огонь перебросился на девять частных домов, в которых проживали 21 человек.

После ЧП их признали пострадавшими. Пожар уничтожил имущество первой необходимости у 15 жителей. В списке потерянного оказалась бытовая техника, мебель и т. д. Этим людям переведут по 150 тысяч рублей.

Единовременную материальную помощь получат 17 человек. Им выплатят по 15 тысяч рублей. Оставшиеся погорельцы эти деньги уже получили.
Фото: Правительство РО
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