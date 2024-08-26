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После крупного пожара в Пролетарске, пострадавшим семьям выплатят компенсации

После крупного пожара в Пролетарске, пострадавшим семьям выплатят компенсации
После крупного ландшафтного пожара в Пролетарске пострадавшие семьи получат компенсации. Информацию об этом сообщили 26 августа в администрации Пролетарского района.

Напомним, крупный пожар случился вечером 23 августа около 20:00. На улице Колпакова загорелся сухой камыш. Почти 15 гектаров поля оказались в огне. Позднее пламя перекинулось на жилые дома.

Спасателям удалось ликвидировать очаг спустя восемь часов. В результате пожара никто не пострадал.

- Огонь, перекинувшийся от горящего камыша, уничтожил в тот день 3 участка владения, еще 5 получил повреждения. В соответствии с законом, единовременные выплаты по 15 тыс. руб. рублей предусмотрены для 21 человека, в тч 5 детей,- добавили в администрации.
Семьи, которые потеряли свое имущество получат 150 тысяч рублей. А за частично утерянное жилище полагается 75 тысяч рублей.
Фото: Rostov.ru
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