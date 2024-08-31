Под Ростовом из-за ландшафтного пожара загорелись два частных дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Мясниковском районе из-за крупного ландшафтного пожара загорелись два частных дома. Происшествие случилось 31 августа в хуторе Султан-Салы.Около полудня рядом с населенным пунктом загорелась сухая трава. Ветер понес пламя к жилым кварталам. Вскоре огонь перекинулся на несколько хозяйственных построек и двух жилых домов.Более четырех часов почти 30 спасателей борются с пожаром. Огонь охватил порядка 500 квадратных метров сухой растительности. Площадь, на которую распространилось пламя в постройках, уточняется.По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.