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Под Ростовом из-за ландшафтного пожара загорелись два частных дома

Под Ростовом из-за ландшафтного пожара загорелись два частных дома
В Мясниковском районе из-за крупного ландшафтного пожара загорелись два частных дома. Происшествие случилось 31 августа в хуторе Султан-Салы.

Около полудня рядом с населенным пунктом загорелась сухая трава. Ветер понес пламя к жилым кварталам. Вскоре огонь перекинулся на несколько хозяйственных построек и двух жилых домов.

Более четырех часов почти 30 спасателей борются с пожаром. Огонь охватил порядка 500 квадратных метров сухой растительности. Площадь, на которую распространилось пламя в постройках, уточняется.

По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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