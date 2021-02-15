В Таганроге жильцам дома на Бульварной, пострадавшим при пожаре, выделили 1,3 миллиона рублей
В Таганроге пострадавшим при пожаре жильцам выделили 1,3 миллиона рублей. Деньги из резервного фонда донского региона получат 16 человек, полностью утративших имущество. Оставшимся 47 жильцам выплатят по пять тысяч рублей.
Как сообщал Rostov.ru, пожар в многоквартирном доме на улице Бульварной, 9/3 произошел 11 января. В результате ЧП погиб пенсионер. А 30 эвакуированных жильцов разместили в местной гостинице за счет городского бюджета. Некоторые из них до сих пор там живут.
5 января Управление капитального строительства Таганрога заключило контракт с организацией «Строительно-производственное управление». Подрядчик должен обследовать дом и разработать проектно-сметную документацию на аварийно-восстановительные работы до 15 марта 2021 года. На это из резервного фонда выделено 610 тысяч рублей, но фактически оплачена только треть. Таким образом, восстанавливать дом начнут только весной.
Спустя два дня, 17 февраля, городские чиновники встретились с погорельцами. Людей беспокоили вопросы охраны дома до капитального ремонта, подключения электричества и газа. Как сообщил DonDay.ru, на это власти ответили, что последним займется управляющая компания.