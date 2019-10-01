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Звезда Playboy Мария Лиман: Скоро я стану пресс-секретарём Ростова

Звезда Playboy Мария Лиман: Скоро я стану пресс-секретарём Ростова
Модель эротического журнала Playboy Мария Лиман заявила, что скоро станет пресс-секретарём администрации Ростова-на-Дону. Об этом она сообщила в своём посту в социальной сети. Девушка добавила, что это станет поводом запустить из донской столицы прямые рейсы в Лондон. Красотка сейчас живёт в Англии, куда недавно приехала. Там она получает образование в сфере рекламы.

Предложение возглавить пресс-службу администрации Ростова модель получила в июне 2019 года. Приглашение ей направили представители регионального отделения одной из политических партий.

Поначалу Лиман иронически отнеслась к предложению и даже шутила над этим. Новость быстро разлетелась по Сети и вызвала большой резонанс. Спустя время об этом позабыли, и сама Мария не заговаривала больше на эту тему.

Недавно она сообщила подписчикам, что собирается принять предложение. Её останавливала только учёба в Лондоне — красотка не могла определиться, что лучше выбрать — работу в администрации или образование в Англии.

В её микроблоке 2 сентября появился пост, где она уже заявляет о том, что «скоро станет пресс-секретарём Ростова».

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