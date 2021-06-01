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После ливня в Таганроге снова затопило центральные улицы

После ливня в Таганроге снова затопило центральные улицы
Город на Таганрогском заливе в очередной раз затопило после сильного ливня. Утром 3 июня центральные улицы оказались под толстым слоем воды. Фотографии ЧП жители Таганрога опубликовали в социальных сетях.

В частности, затопило улицы Свободы, Чехова, Ленина, Александровскую, Дзержинского, Социалистическую и ряд других. Автомобили и общественный транспорт практически плывут, разбрызгивая воду вокруг. На дорогах образуются пробки.

Однако до транспорта нужно еще добраться - на пешеходных переходах, дорожках и тротуарах аналогичная ситуация. Выйти на улицу, не промочив ноги, кажется практически невыполнимой задачей.

В особенности с этой проблемой столкнулись жители частных домов. Там нескончаемые озера начинаются сразу от порога. Слой воды покрывает и огороды, что может привести к потере урожая.

Очевидно, что постоянные подтопления после ливней связаны с некачественной системой ливневой канализации. Если не заняться этим вопросом в ближайшее время, город попросту размоет. В том числе и асфальтированные дороги, которые и так постоянно проваливаются.

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