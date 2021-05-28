После дождя в Ростове затопило центральные улицы
В Ростове после ливня затопило центральные улицы. Фото потопа на Кировском проспекте очевидцы опубликовали 1 июня в социальных сетях.
Первый день лета начался с обильных проливных дождей. Ливни нагрянули в донскую столицу рано утром. Спустя несколько часов после осадков центральные улицы оказались затоплены. Автомобилисты буквально проплывают некоторые участки. А пешеходы с трудом переходят проезжую часть по «зебре». Лужи настолько огромные, что шанс остаться с сухими ногами после перехода улицы практически равен нулю.
Аналогичная ситуация регулярно происходит и на других центральных улицах. В том числе в переулках Соборном, Семашко.
Очевидно, проблема напрямую связана с качеством ливневой системы в городе. Власти собирались отремонтировать и прочистить всю ливневую систему к концу 2021 года.
Любой ливень не проходит бесследно - вода скапливается на многих улицах Ростова. Сколько продержится старая система ливневой канализации, которая с каждым годом справляется все хуже, неизвестно.