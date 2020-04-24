Порывы ветра в начале недели в Ростове достигнут 18 метров в секунду



В Ростове-на-Дону в начале недели ожидается усиление ветра. О сложных метеоусловиях в понедельник, 27 апреля, предупредили в городском ГО и ЧС со ссылкой на Ростовской гидрометцентр.



По данным ведомства, порывы ветра утром и днем в понедельник достигнут 15-18 метров в секунду. Спасатели предостерегают: в непогоду лучше оставаться дома, тем более в период самоизоляции, и не парковать свои автомобили и коляски под незакрепленными конструкциями.



В экстренных ситуациях, при обрывах ЛЭП и падении деревьев звоните по номеру: 112.