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Порывы ветра в начале недели в Ростове достигнут 18 метров в секунду

Порывы ветра в начале недели в Ростове достигнут 18 метров в секунду
В Ростове-на-Дону в начале недели ожидается усиление ветра. О сложных метеоусловиях в понедельник, 27 апреля, предупредили в городском ГО и ЧС со ссылкой на Ростовской гидрометцентр.

По данным ведомства, порывы ветра утром и днем в понедельник достигнут 15-18 метров в секунду. Спасатели предостерегают: в непогоду лучше оставаться дома, тем более в период самоизоляции, и не парковать свои автомобили и коляски под незакрепленными конструкциями.

В экстренных ситуациях, при обрывах ЛЭП и падении деревьев звоните по номеру: 112.

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