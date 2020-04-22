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Усиление ветра до 15 метров в секунду ожидается на Дону

Усиление ветра до 15 метров в секунду ожидается на Дону
В Ростовской области вновь ожидается шквалистый ветер. О непогоде местных жителей предупредили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Ветер поднимется утром 24 апреля. Он будет бушевать с силой от 6 до 11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Существенных осадков не прогнозируется. Днём за окном будет от +14 до +19, по югу — до +22 градусов.

Напомним, ранее Rostov.ru сообщал о ночных и утренних заморозках на территории региона. Из-за них может серьёзно пострадать урожай сельскохозяйственных культур.

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