Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 884

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет показатель заболевших коронавирусом. По данным на 24 января, он увеличился до 4 884 на 100 тысяч населения. Соответственно, подскочило и число инфицированных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 927 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 205 232 жителя региона.Большинство инфицированных уже побороли вирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 9 959 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология, гипертония, сердечно-сосудистые и заболевания легких, а также ослабленный иммунитет.Коэффициент распространения инфекции остается на отметке предыдущего дня. Он равен 1,5.