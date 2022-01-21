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Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 884

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 884
В Ростовской области растет показатель заболевших коронавирусом. По данным на 24 января, он увеличился до 4 884 на 100 тысяч населения. Соответственно, подскочило и число инфицированных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 927 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 205 232 жителя региона.

Большинство инфицированных уже побороли вирус. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 9 959 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, онкология, гипертония, сердечно-сосудистые и заболевания легких, а также ослабленный иммунитет.

Коэффициент распространения инфекции остается на отметке предыдущего дня. Он равен 1,5.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области

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