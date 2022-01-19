Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области достиг 4 820

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. По данным на 21 января, он равен 4 820 на 100 тысяч жителей. Это на 17 единиц больше, чем в предыдущий день.Коэффициент распространения остается на отметке 1,4. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить не менее одного здорового.Число заболевших подскочило до 699 человек в сутки. Очередной антирекорд обновился на Дону спустя всего несколько месяцев. Раньше максимальное количество пациентов с COVID-19 составляло 657 человек.Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 202 548 человек. По информации областного правительства, 9 931 из них скончался от тяжелых последствий. Все умершие страдали такими хроническими заболеваниями, как астма, сахарный диабет, гипертония и онкология.