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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 3 399

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону вырос до 3 399
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области увеличился до 3 399 на 100 тысяч населения. По данным на 8 октября, коэффициент распространения опасной инфекции остается на высокой отметке - 1,05.

Число заболевших продолжает стремительно расти. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 523 жителей региона. Всего за период пандемии вирус подхватили 142 712 человек. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону в возрасте от 18 до 45 лет.

Увеличилось и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки патологоанатомы зарегистрировали 15 случаев летального исхода. С начала пандемии COVID-19 забрал жизни 7 041 человека. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, в числе которых - астма, гипертония, онкология и сахарный диабет.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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