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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 438

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 438
Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился на 13 единиц. По данным на 11 октября, он равен 3 438 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остается на отметке 1,05.

Число инфицированных в донском регионе продолжает расти. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 540 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 144 305 жителей области.

Большинство пациентов с COVID-19 уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех заболевших. За последние сутки опасный вирус забрал жизни 27 человек в возрасте от 51 года до 85 лет. Общее число умерших достигло 7 121 человека. Как сообщили в региональном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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