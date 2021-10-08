Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону увеличился до 3 438

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился на 13 единиц. По данным на 11 октября, он равен 3 438 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции остается на отметке 1,05.Число инфицированных в донском регионе продолжает расти. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 540 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 144 305 жителей области.Большинство пациентов с COVID-19 уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех заболевших. За последние сутки опасный вирус забрал жизни 27 человек в возрасте от 51 года до 85 лет. Общее число умерших достигло 7 121 человека. Как сообщили в региональном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями.