Коэффициент распространения COVID-19 на Дону равен 1,1

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области больше полумесяца держится на отметке 1,1. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до периода самоизоляции заражает как минимум одного здорового.По данным на 10 августа, в регионе увеличился показатель заболеваемости COVID-19. За сутки он вырос на девять единиц и достиг 2 718 на 100 тысяч населения.Ежедневно медики выявляют сотни новых зараженных. За последние 24 часа инфекцию подхватили 479 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 114 218 жителей донского региона.Растет и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки от опасной болезни скончались 26 человек, сообщили в областном правительстве. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 5 412 человек.