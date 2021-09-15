Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 3 153

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 16 по 17 сентября он увеличился на 11 единиц и стал равен 3 153 на 100 тысяч населения.Не уменьшается и число зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 463 человека. Всего с начала пандемии вирус подхватили 132 433 жителя донского региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.При этом коэффициент распространения остается неизменным. Он равен 0,98. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Как сообщили в областном правительстве, с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 6 452 человек. Из них 27 скончались за минувшие сутки.