Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 3 153
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 16 по 17 сентября он увеличился на 11 единиц и стал равен 3 153 на 100 тысяч населения.
Не уменьшается и число зараженных. За последние 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 463 человека. Всего с начала пандемии вирус подхватили 132 433 жителя донского региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 18 до 45 лет.
При этом коэффициент распространения остается неизменным. Он равен 0,98. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.
Как сообщили в областном правительстве, с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 6 452 человек. Из них 27 скончались за минувшие сутки.