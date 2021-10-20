Показатель заболеваемости в Ростовской области подскочил до 3 587

Показатель заболеваемости в Ростовской области не прекращает расти. За сутки с 21 по 22 октября он увеличился на 14 единиц и стал равен 3 573 на 100 тысяч населения.Выросло и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 592 человек - это рекордное число заболевших с начала пандемии. По информации регионального правительства, всего на Дону выявили 150 578 случаев заражения.Большинство пациентов с COVID-19 уже побороли опасную болезнь. Однако медикам удалось спасти не всех. Коронавирус забрал жизни 7 453 человек. Из них 36 скончались за минувшие сутки - еще один антирекорд в Ростовской области. Ранее число умерших не превышало 32 человек.Коэффициент распространения инфекции остается на прежней отметке уже третьи сутки. Он равен 1,08. Это значит, что ежедневно каждый заболевший коронавирусом до самоизоляции может заразить не менее одного здорового.